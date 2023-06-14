Облачные сервисы: МегаФон Облако поможет студентам и преподавателям Института развития образования Свердловской области

MForum.ru

Облачные сервисы: МегаФон Облако поможет студентам и преподавателям Института развития образования Свердловской области

14.06.2023, MForum.ru

МегаФон предоставил виртуальную инфраструктуры Институту развития образования Свердловской области. Это поможет развитию дистанционных образовательных программ.

 

 

Облачная инфраструктура поможет справиться с сезонными всплесками нагрузки, обеспечит безопасную и гибкую среду в которой поддерживается обмен информацией между обучаемыми и преподавателями. Масштабирование облачной инфраструктуры не требует капитальных затрат.

Хранение файлов Института реализовано за счет интеграции с объектным хранилищем S3, базы данных поддерживаются по сервисной модели.

Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», - говорит Александр Осипов, директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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теги: облачные услуги сервисы МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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