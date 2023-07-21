Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

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Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

21.07.2023, MForum.ru

Состоялся официальный анонс ZTE nubia Z50S Pro. Многое о новинке было известно заранее, однако неожиданностью стало третье цветовое решение смартфона. По словам производителя, третий вариант вдохновлен льдом, а остров камеры украшен переливчатым кольцом.

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

Собственно камера и является изюминкой новинки – 35-мм объектив 1G + 6P с широкой диафрагмой f / 1,59, OIS и прилично большим 50-мегапиксельным сенсором 1 / 1,49 дюйма.

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

Кроме того, Nubia Z50S Pro оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с 13-миллиметровым объективом (125° FoV, f/2.0), который можно использовать как макрокамеру, поскольку он может фокусироваться всего на 2,5 см/1 дюйм. Если вы хотите сделать снимок издалека – в активе новинки присутствует 80-мм телеобъектив (оптическая стабилизация изображения, f/2.4) с 16 Мп сенсором.

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

Nubia Z50S Pro оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1260 x 2800 пикселей (452 ppi, 20:9). Это 10-битная панель со 100-процентным покрытием DCI-P3, которая поддерживает как диммирование постоянным током, так и высокочастотное ШИМ-диммирование 2160 Гц. Хотя смартфон не ориентирован на игры (как семейство Red Magic) он неплохо справляется с этой задачей – дисплей работает с частотой обновления до 120 Гц и имеет сенсорную выборку 1000 Гц (720 Гц при отслеживании нескольких пальцев).

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

Сердцем телефона является мощный чипсет Snapdragon 8+ Gen 2, версия с основным ядром 3,36 ГГц и усиленным графическим процессором. За охлаждение отвечает массивная паровая камера площадью 4233 мм².

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

Nubia Z50S Pro работает от аккумулятора емкостью 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку 80 Вт. Согласно ZTE, при умеренном использовании вы можете выжать из батареи чуть более 37 часов. В режиме энергосбережения всего 5% заряда хватает на 6 часов работы в режиме ожидания или 30 минут разговора в WeChat.

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

ZTE nubia Z50S Pro уже можно предварительно заказать в Китае, открытые продажи стартуют 27 июля. Доступно несколько версий, начиная с конфигурации 12/256 ГБ за 3700 юаней ($515). Другие конфигурации — 12 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/1 ТБ. Обратите внимание, белая версия на 100 юаней дороже, чем эквивалентные цвета черного или хаки.

Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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