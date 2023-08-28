Развитие сетей: МегаФон в Забайкалье - поселок Сбега

28.08.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске базовой станции в поселке Сбега Забайкальского края. Обеспечено полное покрытие территории сетями 2G и LTE.

По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета в Сбеге, составляет 20 Мбит/с.

В зоне покрытия оказался также фрагмент железнодорожного маршрута "Москва - Владивосток".

В июле 2023 года МегаФон сообщал о запуске 4G/LTE на железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. В мае 2023 года - в селе Ушман. В марте 2023 года 6 базовых станций МегаФон были установлены на Удаканском месторождении.

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теги: МегаФон развитие сетей Забайкалье Забайкальский край

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