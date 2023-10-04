ИБ: beeline cloud представил платформу Cloud Security Awareness

04.10.2023, MForum.ru

Актуальная тема сегодня - грамотность сотрудников компаний в области информационной безопасности. Платформа, которую представил ВымпелКом предназначена для тестирования и обучения сотрудников основам ИБ. Повышение уровня осведомленности сотрудников должно приводить к уменьшению числа инцидентов в области информационной безопасности.

Платформа позволяет проконтролировать знания сотрудников до начала обучения, а затем провести проверку практических навыков. Услуга Cloud SA дает возможность создавать учебные фишинговые атаки. Можно получить отчет о прохождении тестирования, назначить сотрудникам курсы, в зависимости от их уровня навыков.

Направление информационной безопасности в текущих условиях оказалось весьма актуальным и востребованным. Появление подобных продуктов - хорошая помощь российскому бизнесу.

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теги: ВымпелКом билайн информационная безопасность

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