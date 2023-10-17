Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру

17.10.2023, MForum.ru

Последние флагманские модели Nubia Z50 и Z50 Ultra получили положительный отклик рынка. Z50 Ultra может похвастаться чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED-дисплеем без выреза и камерой под дисплеем, а также строенной 64 Мп основной камерой.

Новые утечки информируют о том, что компания разрабатывает продолжение этих моделей, возможно, под названием Nubia Z60 или рамках серии Red Magic 9. Сообщается, что устройство будет оснащено будущим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и модернизированной фронтальной камерой под экраном.

Утечка произошла от известного информатора Digital Chat Station, хотя точное название устройства остается нераскрытым. Вероятность того, что новинка выйдет на рынок как Nubia Z60 выше, если учесть, что Nubia представила Nubia Z50 в декабре 2022 года. А это время совпадает с потенциальным окном выпуска Z60.

Отметим, что недавно на платформе тестирования Geekbench был замечен телефон Nubia с номером модели NX769J, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Он продемонстрировал впечатляющую производительность: одноядерный результат составил 1596 баллов, а многоядерный — 5977 баллов. Тогда источник сообщил, что речь идет об игровом смартфоне Red Magic 9. Также из спецификаций новинки упоминается о 35-мм камере и 1-дюймовом сенсоре.

Также два телефона Nubia с номерами моделей NX721J и NX769J недавно получили сертификацию Wi-Fi Alliance, подтверждающую их совместимость с Android 13 и поддержку сетей Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Таким образом, за номером модели NX769J может скрываться Red Magic 9, тогда как NX721J – это Nubia Z60.

Кроме того, ходят слухи, что Nubia также выпустит свой первый складной смартфон – Nubia Z60 Fold – в четвертом квартале 2023 года. Согласно утечкам, устройство будет оснащено 7,3-дюймовым складным AMOLED-дисплеем. Внутри ожидается чипсет серии Snapdragon 8 с 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и, возможно, беспроводной зарядкой.