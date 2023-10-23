Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold

23.10.2023, MForum.ru

Nubia работает над новыми флагманскими смартфонами: Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold. В сети уже появились изображения нового камерофона с 1-дюймовым 35-мм сенсором, который был запечатлен на фоне Nubia Z50S Pro (на фото слева).

В августе устройство Nubia с номером модели NX769J с процессором Snapdragon 8 Gen 3 было замечено в базах данных Geekbench и Wi-Fi Alliance. Ожидается, что новинка станет игровым смартфоном Red Magic 9.

Одновременно с ним в базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон с номером модели N721J. Согласно списку базы данных IMEI, на прилавках оно появится под именем Nubia Z60 Ultra. И именно оно является вторым устройством с фото выше. Основа «железа» новинки – чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а его программная часть будет включать в себя ОС Android 14 на базе MyOS 14. Сэлфи-камера разместится под дисплеем.

В тоже листинге замечен еще один смартфон Nubia, его номер модели – NX801J. Согласно данным источника, это будет первый складной телефон производителя, который появится на прилавках под именем Nubia Z60 Fold. Аппарат также базируется на Snapdragon 8 Gen 3 и, скорее всего, дебютирует вместе с Z60 Ultra. Возможная дата анонса – декабрь текущего года.

Также есть еще одно устройство, с номером модели NX715J, получившее сертификаты радиосвязи и 3C в Китае – Nubia Z60. Подробностей о нем пока минимум, известно лишь о быстрой зарядке мощностью 80 Вт. Дебютирует ли этот смартфон вместе с двумя другими новинками пока неизвестно.