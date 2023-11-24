Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+

24.11.2023, MForum.ru

Смартфоны Red Magic 9 Pro и Pro+ от бренда ZTE Nubia обладают одними из самых впечатляющих характеристик для игровых смартфонов. Устройства оснащены новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, изысканным дизайном, наплечными клавишами и вентиляторами охлаждения с RGB-подсветкой. Различия заключаются в емкости аккумулятора, зарядке и объеме оперативной памяти.

Red Magic 9 Pro и Pro+ оснащены 6,8-дюймовыми плоскими AMOLED-экранами производства BOE разрешением 1116 x 2480 пикселей c частотой обновления 120 Гц и гладкими рамками без видимого выреза для 16-мегапиксельной фронтальной камеры, встроенной под дисплей.

Экраны обоих устройств имеют пиковую яркость до 1600 нит и предлагают ШИМ-регулирование с частотой 2160 Гц для предотвращения раздражения глаз. Есть сканер отпечатков пальцев UD, который выполняет функцию монитора сердечного ритма.

Red Magic 9 поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, а вариант 9 Pro+ можно приобрести с 16/24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. В качестве программной основы выступает Red Magic OS 9.0 на базе Android 14.

Оба смартфона оснащены обновленной системой охлаждения ICE 13, общая площадь которой теперь составляет 10 182 мм². Усовершенствованная система охлаждения, как рекламируется, снижает рабочую температуру телефона на 18° и имеет слой графена под экраном, а также увеличенный воздуховод для лучшего воздушного потока. Вентилятор внутри устройства теперь вращается со скоростью 22 000 об/мин, а его эффективность выше на 30%.

Корпуса новинок получили алюминиевые рамки из материала авиационного класса и полностью плоскую стеклянную заднюю панель без выступающих датчиков камеры. Конфигурация камеры включает в себя основной сенсор разрешением 50 МП Samsung GN5 с оптической стабилизацией изображения, также 50 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом.

Основные различия между двумя телефонами заключаются в емкости аккумулятора и скорости зарядки: Red Magic 9 оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт, а 9 Pro+ имеет меньшую батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт. Обе новинки также поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 и снабжены разъемом для наушников и ИК-передатчиком.

Купить ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ можно в черном, прозрачном белом и прозрачном черном цветах. Цена Red Magic 9 Pro начинается от 4399 юаней (620 долларов США) за базовую комплектацию 8/256 ГБ и доходит до 5399 юаней (761) за прозрачные версии 12/512 ГБ.

Стоимость Red Magic 9Pro+ стартует от 5 499 юаней (775 долларов США) за версию с 16/256 ГБ и достигает 6 999 юаней (987 долларов США) за версию с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Продажи в Китае начнутся 28 ноября, а международные цены и сроки доступности будут объявлены позже.