ИТ: МТС представила конструктор Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы

MForum.ru
05.12.2023,
Front Platform - часть The Platform, объединяющей все сквозные решения ИТ-экосистемы МТС. Основная задача платформы - предоставить инструменты low code для быстрой реализации пользовательских сценариев и запуска новых продуктов в необычных форматах. Front Platform позволяет быстро выводить новые функциональности на витрины компании.
Сервис позволяет стандартизовать подходы, что повышает возможности переиспользования решений в разных проектах. Как ожидается, это снизит нагрузку на ИТ-команды на 30%.
Конструктор основан на подходах Server-Driven UI (SDUI) и позволяет динамически управлять пользовательским интерфейсом. Эта технология позволяет серверу отправлять инструкции и данные для формирования интерфейса, обновляется он без необходимости загрузки на устройство пользователя новой версии приложения. Элементы пользовательского интерфейса в каталоге МТС Front Platform стандартизованы, что обеспечивает дизайн-система MTS Granat.
Интеграция сервис-провайдеров происходит через унифицированный API. Управление продуктами, созданными на платформе осуществляется через админ-панель. Упрощенный интерфейс позволяет создавать сайты и приложения без специальных технических знаний.
На Front Platform перейдут, прежде всего, Мой МТС и MTC Live. Для внешнего рынка платформу откроют с конца 2025 года. В режиме совместного редактирования могут работать одновременно несколько продуктовых команд. Прорабатывается пользовательская ролевая модель работы в системе, в этом случае, в зависимости от ролей, будет предоставляться различный функционал и доступ к сервисам Front Platform.
Единый интерфейс позволяет использовать в том числе разработки других команд.
Общая идея конструктора - сократить время подготовки и вывода проектов на витрины экосистемы, что обещает экономию затрат на разработку frontend приложений.
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теги: МТС B2B low code интерфейсы платформы айти
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