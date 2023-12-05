ИТ: МТС представила конструктор Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы

05.12.2023, MForum.ru

Front Platform - часть The Platform, объединяющей все сквозные решения ИТ-экосистемы МТС. Основная задача платформы - предоставить инструменты low code для быстрой реализации пользовательских сценариев и запуска новых продуктов в необычных форматах. Front Platform позволяет быстро выводить новые функциональности на витрины компании.

Сервис позволяет стандартизовать подходы, что повышает возможности переиспользования решений в разных проектах. Как ожидается, это снизит нагрузку на ИТ-команды на 30%.

Конструктор основан на подходах Server-Driven UI (SDUI) и позволяет динамически управлять пользовательским интерфейсом. Эта технология позволяет серверу отправлять инструкции и данные для формирования интерфейса, обновляется он без необходимости загрузки на устройство пользователя новой версии приложения. Элементы пользовательского интерфейса в каталоге МТС Front Platform стандартизованы, что обеспечивает дизайн-система MTS Granat.

Интеграция сервис-провайдеров происходит через унифицированный API. Управление продуктами, созданными на платформе осуществляется через админ-панель. Упрощенный интерфейс позволяет создавать сайты и приложения без специальных технических знаний.

На Front Platform перейдут, прежде всего, Мой МТС и MTC Live. Для внешнего рынка платформу откроют с конца 2025 года. В режиме совместного редактирования могут работать одновременно несколько продуктовых команд. Прорабатывается пользовательская ролевая модель работы в системе, в этом случае, в зависимости от ролей, будет предоставляться различный функционал и доступ к сервисам Front Platform.

Единый интерфейс позволяет использовать в том числе разработки других команд.

Общая идея конструктора - сократить время подготовки и вывода проектов на витрины экосистемы, что обещает экономию затрат на разработку frontend приложений.

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теги: МТС B2B low code интерфейсы платформы айти

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