Платформы разработки: МТС переходит на технологическую платформу The Platform собственной разработки.

MForum.ru
24.11.2022,
Что такое The Platform и зачем она необходима?
Это технологическая платформа, предназначенная для разработки ИТ-решений, обеспечивающая возможность масштабирования сервисов любой сложности.
В чем особенность The Platform?
Зоопарк ИТ решений, который сформировался за годы существования МТС и носил на себе зримый отпечаток "заточки под телеком", был "причесан" с тем, чтобы более соответствовать подходам, принятым в современных ИТ компаниям. Соответствующая унификация, преднастройки и инструменты, например, для мониторинга и развертывания, обещают экономию времени разработчиков, как внутри МТС, так и ее партнеров, которым МТС предоставляет доступ к среде разработки совместных решений через API. МТС, в частности, обещает возможность быстрого создания и масштабирования сервисов любой сложности, а также освобождение разработчиков от груза рутинных задач. Ускорение вывода новых продуктов на рынок считается ключевым фактором конкуренции и The Platform обещает в этом существенную помощь - потенциальную прибыль от платформы в 2023 году оценивают в 10 млрд рублей.
Как это прокомментировать?
Современные ИТ платформы строятся на принципах agile, подразумевающих быстроту, гибкость и простоту. К этому стремились в МТС, "причесывая" соответственно свою платформу. Кроме того, как любой хороший продукт, его использование можно распространить для начала на партнеров, а затем пробовать превратить в коммерческий продукт, востребованный на рынке. Это разумный подход.
Телеком-компании значительно отличаются от ИТ-компаний, между ними - высокий барьер. Для его преодоления преобразования должны быть глубже, чем только создание платформы разработки. Они должны затронуть также и оргструктуру и корпоративную культуру. Сейчас выиграет тот оператор, который быстрее поймет это и адаптируется соответственно. МТС, как видим, уже идет по этому пути.
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теги: айти платформы The Platform МТС технологические платформы
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