Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально

MForum.ru
19.12.2023,
Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Z60 Ultra. Новинка получила выдающуюся фоточасть и, впервые на устройствах ZTE, защиту от воды и пыли IP68.
Nubia Z60 Ultra продолжает угловатый дизайн последних смартфонов линейки Nubia. На передней панели расположен плоский 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1500 нит и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает пиковую частоту дискретизации 1200 Гц и затемнение ШИМ 2160 Гц. Под дисплеем встроена 12-мегапиксельная камера с размером пикселей 2,24 мкм и плотностью пикселей 400 пикселей на дюйм. Камера UDC имеет собственный чип с механизмом глубокого зондирования на базе искусственного интеллекта.
Nubia Z60 Ultra оснащен новейшим чипом Snapdragon 8 gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Также отметим типичные для смартфонов Nubia дополнения для любителей игр – внутри находится тепловая пластина аэрокосмического класса, большая испарительная камера со сверхпроводящим наноуглеродным волокном. Кроме того, в Nubia Z60 Ultra есть выделенное игровое пространство и такая технология, как суперкадровая стабилизация.
Камеры — изюминка Z60 Ultra. Основная камера оснащена 50-мегапиксельной 1/1,49-дюймовой матрицей IMX800 и оптически стабилизированным объективом 35 мм f/1,6 сверху, что аналогично Nubia Z50S Pro.
Также Z60 Ultra оснащен сверхширокоугольным объективом 18 мм f/1,8 с автофокусировкой и трехуровневой оптической стабилизацией — уникальной особенностью объективов этого типа. Датчик сверхширокоугольного объектива представляет собой большой блок размером 1/1,56 дюйма с разрешением 50 МП.
Камера с зумом представляет собой 85-миллиметровый блок с оптической стабилизацией изображения и популярным 64-мегапиксельным 1/2,0-дюймовым сенсором OmniVision OV64B.
Nubia Z60 Ultra питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку 80 Вт. Телефон работает под управлением Android 14 с установленной на нем оболочкой MyOS от Nubia.
Выпускаться Nubia Z60 Ultra будет в черном, серебристом или сером цветах и в четырех конфигурациях — 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цены будут раскрыты в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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