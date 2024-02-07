Микроэлектроника: TSMC построит в Японии не одну, а две фабрики

07.02.2024, MForum.ru

Вчера тайваньская TSMC сообщила о планах развертывания в Японии еще одной фабрики с планами начала производства микросхем к концу 2027 года. В результате суммарные инвестиции в создание «плацдарма в Японии» превысят $20 млрд, знают в Reuters. Деньгами и различными поблажками тайванцам обещает помочь и правительство Японии. Проект выгоден обеим сторонам, TSMC хеджирует риски потенциально грядущего «воссоединения» Тайваня с материковым Китаем, а Япония не прочь получить высокотехнологичное производство, которое несомненно повысит потенциал местных кадров. Да и доступность чипов, конечно повысится, что важно в нашу турбулентную эпоху неслучайных «ковидов» и попыток устроить «локдауны» по всей планете.

Ранее, в 2021 году TSMC анонсировала план по развертыванию фабрики по производству пластин в Кумамото, на острове Кюсю на юге Японии. Инвестиции в этот проект планировались на уровне $7 млрд. В январе TSMC сообщала, что эта фабрика откроется в феврале, а первая продукция будет отгружена заказчикам в 4q2024.

И вот новое заявление, предприятие Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (в котором у TSMC контрольный пакет акций в 86,5%, у Sony Group - 6%, у Denso - 5.5%, у Toyota - 2%), построит 2-ую фабрику. В компании объясняют это решение тем, что уверены в росте потребительского спроса на свою продукцию.

Стройка второго завода начнется к концу 2024 года. Ожидается, что суммарная мощность обоих фабрик составит более 100 тысяч пластин 12 дюймов. На японских заводах TSMC будет производить чипы для автомобильных, промышленных, потребительских применений, а также для высокопроизводительных вычислений. Эти планы могут корректироваться в зависимости от изменений спроса.

Договоренности с TSMC - существенный вклад в результаты стараний правительства Японии по восстановлению позиций страны на рынке микроэлектроники и обеспечению стабильных поставок в условиях турбулентности, связанной с «войной» США с Китаем в области микроэлектронного производства.

Немалую роль в решении TSMC в пользу строительства второго завода в Японии сыграло то, что строительство первой фабрики прошло гладко (в отличие от того, с чем TSMC сталкивается в США). В TSMC отмечают старательных японских работников и правительство, с которым легко и приятно иметь дело.

Хотя в TSMC пока что придерживаются политики, согласно которой передовые технологии должны использоваться только на территории Тайваня, TSMC расширяет свое глобальное присутствие. Флагманской зарубежной инвестицией компании является проект стоимостью $40 млрд по строительству двух фабрик в Аризоне. TSMC, кроме того, планирует открыть свой первый завод в Европе, местом выбрана Германия. Но продукция этого завода будет, как ожидается, ограничена нуждами автопрома.

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