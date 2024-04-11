Микроэлектроника: Япония видит возможности для расширения сотрудничества с США в области чипов следующего поколения

MForum.ru
11.04.2024,
Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что видит возможности для расширения сотрудничества с США в области компьютерных чипов следующего поколения. Заявление было сделано накануне саммита с президентом США Джо Байденом, который посвящен тематике укрепления экономических и оборонных связей Японии и США на фоне растущей мощи Китая. Тему обсуждает Reuters.
Компания Microsoft на днях объявила, что инвестирует $2,9 млрд в течение 2 лет в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры ИИ в Японии, что станет крупнейшей инвестицией этой компании за 46 лет работы в этой стране.
Конечно же Кисида упомянул и Rapidus - строящееся в Японии гигантское производство микросхем, технологии для которого, в частности, предоставят американская IBM и бельгийская Imec. Фаб на Хоккайдо должен приступить к массовому производству чипов с 2027 года, с планами доступности технологии 2нм.
Министерство промышленности Японии в апреле 2024 года заявило об утверждении субсидий на сумму $3.9 млрд для восстановления современной производственной базы в области микроэлектроники в стране. Кроме участия IBM в проекте Rapidus, в Японию выдвигается Micron Technology, которая строит фабрику в Хиросиме, где будут производиться чипы DRAM. Известны планы TSMC, которая запустила в Цукубе научно-исследовательский центр, а теперь строит 3 фабрики. Есть планы о выходе в Японию с совместным с Denso проектом производства полупроводников и у тайванской UMС.
Япония значительно утеряла свои возможности на мировом рынке микроэлектроники, сохранив компетенции лишь в сравнительно небольших нишах, типа некоторых видов производственного оборудования, в области материалов, включая высоковостребованные фоторезисты, силовой электроники, измерительном и научном оборудовании. Но в последние годы начались активные попытки государства изменить ситуацию, с опорой как на местных производителей и госсредства, так и на технологии союзных стран, прежде всего, США, Европы, Тайваня и Кореи. Не сказать, чтобы у Японии были шансы вернуть давнишнее доминирование на мировом рынке, но улучшить свою текущую позицию японцам вполне по силам уже в ближайшие 5 лет.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.
теги: микроэлектроника Япония геополитика и микроэлектроника зарубежные новости
--
Публикации по теме:
09.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC в Японии. Битва друзей за кадры микроэлектроники / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония поддержит Rapidus субсидиями на сумму $3.9 млрд / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рост интереса к ИИ тянет вверх спрос на фоторезисты TOK ArF и EUV / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC рассматривает возможность строительства в Японии мощностей по упаковке чипов / MForum.ru
29.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство Южной Кореи объединяет усилия с корпорациями с целью создания "южнокорейской Nvidia" / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad Pro с 12.1” IPS-дисплеем и SD 7s Gen / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y38 5G получит Snapdragon 4 Gen 2 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Появился тизер нового смартфона Motorola, возможно речь о Moto G64 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru