Частоты: В Нидерландах распределят частоты 3.5 ГГц

MForum.ru
15.02.2024,
Нидерланды долго тормозили с лицензированием частот 3.5 ГГц, но в конце концов правительство страны опубликовало правила, регулирующие проведение аукциона.
По плану аукцион должен завершиться к лету 2024 года, операторы смогут начать использование частот этого самого востребованного в мире диапазона 5G до 1 августа 2024 года.
Распределение частот 3.5 ГГц в Нидерландах задержалось на годы по сравнению с рядом других европейских стран из-за споров со спутниковым оператором Inmarsat, который использует часть диапазона 3.5 ГГц в своей деятельности. Все же интересы абонентов гражданских наземных сетей сотовой связи 5G признаны приоритетом.
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теги: частоты частотные аукционы 3.5ГГц Нидерланды
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