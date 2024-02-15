Частоты: В Нидерландах распределят частоты 3.5 ГГц

15.02.2024, MForum.ru

Нидерланды долго тормозили с лицензированием частот 3.5 ГГц, но в конце концов правительство страны опубликовало правила, регулирующие проведение аукциона.

По плану аукцион должен завершиться к лету 2024 года, операторы смогут начать использование частот этого самого востребованного в мире диапазона 5G до 1 августа 2024 года.

Распределение частот 3.5 ГГц в Нидерландах задержалось на годы по сравнению с рядом других европейских стран из-за споров со спутниковым оператором Inmarsat, который использует часть диапазона 3.5 ГГц в своей деятельности. Все же интересы абонентов гражданских наземных сетей сотовой связи 5G признаны приоритетом.

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теги: частоты частотные аукционы 3.5ГГц Нидерланды

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