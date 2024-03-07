Микроэлектроника: США призывает союзников ужесточить доступ Китая к чиповым технологиям

MForum.ru
07.03.2024,
Правительство США призывает Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию еще более ужесточить ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям, сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg News.
Правительство США, в частности, хотело бы, чтобы японские компании ограничили экспорт в Китай специализированных химикатов, необходимых для производства чипов, в том числе фоторезиста, говорится в докладе со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. От Нидерландов в Вашингтоне требуют прекратить ремонтно-сервисное обслуживание продукции ASML, ранее поставленной в Китай.
Союзники, как обычно, будут тянуть резину и ждать развития ситуации, прежде всего, результатов выборов в США, а также торговаться с США - что они смогут получить в обмен на свою лояльность. Официально это формулируется как желание "оценить влияние нынешних ограничений, прежде чем рассматривать более жесткие меры". Соответственно, у Китая еще остается время на то, чтобы создавать запасы зарубежного оборудования и запчастей к нему, активно заниматься разработкой отечественных аналогов. На официальном уровне стороны ситуацию не комментируют. В целом, как видим, продолжается ужесточение мер экспортного контроля США в отношении Китая.
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теги: микроэлектроника геополитика США Китай зарубежные новости
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