Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах

02.07.2024, MForum.ru

Новый Nubia Red Magic 9S Pro дебютирует в Китае 3 июля. Как сообщается, будет оснащен разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Однако, согласно последнему тизеру, изменений в дизайне практически нет.

Представитель компании поделился официальными рендерами Red Magic 9S Pro в четырех цветовых решениях — белом, черном и двух прозрачных вариантах. Официальные названия цветов для мирового рынка пока не разглашаются.

Дизайн практически не отличается от серии Red Magic 9. У смартфона плоские металлические боковые стороны, острые углы, полноэкранная передняя панель с камерой для селфи под дисплеем и плоская стеклянная задняя панель. Два варианта прозрачны и показывают часть внутреннего оборудования. На задней панели есть несколько изменений, но их недостаточно, чтобы сразу провести четкое различие между 9 и 9S.