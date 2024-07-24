Анонсы: Nubia Z60 Ultra Leading Version с мощным чипсетом представлен официально

MForum.ru
24.07.2024,
Nubia Z60 Ultra Leading Version и Z60S Pro — новейшие устройства, выпущенные суббрендом ZTE. Z60 Ultra получит разогнанный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и новые цвета, а Z60S Pro предлагает немного больший сенсор основной камеры и дополнительные функции камеры с искусственным интеллектом.
Главным изменением в Z60 Ultra стал более мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 с основным процессорным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц и ускоренным графическим процессором 1 ГГц. Nubia утверждает, что обновленная SoC поможет Z60 Ultra преуспеть в задачах искусственного интеллекта благодаря возможности запускать на устройстве модели искусственного интеллекта с числом до десяти миллиардов параметров.
На передней панели размещен тот же 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц с 12 Мп камерой под экраном (UDC) . Также производитель отмечает улучшенные алгоритмы для более четких селфи.
Улучшения искусственного интеллекта перенесены на камеры с помощью системы фотографии NeoVision AI 2.0. Nubia Z60 Ultra Leading Version использует то же оборудование, что и обычный Z60 Ultra, но с обновленной основной 35-мм камерой с новым датчиком IMX906. Сверхширокоугольный объектив 18 мм получил большую апертуру и сохраняет разрешение 50 МП, а перископ 64 МП (85 мм) получает дополнительные возможности телефото с искусственным интеллектом.
Программное обеспечение включает в себя Android 14 с оболочкой MyOS 14 от Nubia. Аккумулятор по-прежнему емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Версия nubia Z60 Ultra Leading поставляется в черном и серебристом цветах по цене от 649 долларов США/729 евро/649 фунтов стерлингов. Предварительные заказы начинаются сегодня, а открытые продажи стартуют 12 августа на официальном сайте Nubia.
© Антон Печеровый,
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