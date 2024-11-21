Информационная безопасность: ФСБ меняет требования к обязанностям центров ГосСОПКА?

21.11.2024, MForum.ru

КоммерсантЪ узнал о расторжении сотрудничества НКЦКИ (национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, созданный ФСБ России) с Positive Technologies из-за «отсутствия взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям».

В компании редакции пояснили, что НКЦКИ меняет требования к обязанностям центров ГосСОПКА, что требует переподписания соглашения. О каких новых требованиях идет речь, в компании не сообщили.

Центры ГосСОПКА до сих пор решали 4 основные задачи:

прогнозирования ситуации в области ИБ РФ

взаимодействие организаций-владельцев информационных ресурсов (включая субъектов КИИ)

контроль защищенности информационных ресурсов от кибератак

расследование компьютерных инцидентов

В основном центры ГосСОПКА устанавливаются у субъектов КИИ (критической информационной инфраструктуры). Сейчас насчитывается не менее 71 центра ГосСОПКА, включая такие центры у МегаФон, МТС, Ростелеком, Эр-Телеком.

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теги: информационная безопасность

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