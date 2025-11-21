Микроэлектроника: США попросили Китай возобновить экспорт в Японию РЗЭ, но, похоже, просьба не возымеет успеха

10.06.2026, MForum.ru

В марте-апреле 2026 года экспорт РЗЭ из Китая в Японию сократился на десятки процентов год к году, что некоторые связывают с реакцией Пекина на заявление осенью 2025 года премьер-министра Японии о возможном участии его страны в потенциальном конфликте за Тайвань. Впрочем, есть и другие стимулы для таких ограничений – внутренние квоты Китая на экспорт РЗЭ и рост внутреннего потребления РЗЭ в Китае.

Почему США просят за Японию? Эти две страны состоят в очень тесных отношениях, Япония – ключевой союзник США в АТР, частично можно говорить о взаимозависимости их экономик. Поэтому не удивительно, что США просят Китай за своего близкого и надежного союзника.

Хотя официальных заявлений по поводу ответа Пекина пока не было, нетрудно предположить, что в Китае не поспешат пойти навстречу. Подогревает ситуацию и Тайвань, где сейчас рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля в отношении поставок чипов ИИ китайским компаниям – США продолжают латать «дырки в заборе» экспортного контроля.

Для Японии ситуация неприятная, промышленность этой страны уже ощущает негативные последствия нехватки РЗЭ. РЗЭ критически важны для японской промышленности, особенно для производства постоянных магнитов (неодим, празеодим), аккумуляторов (лантан, церий), оптики и лазеров (иттрий, европий).

Альтернатив немного – просить РЗЭ у союзников в лице США, которые также сталкиваются с их нехваткой, искать возможность закупки РЗЭ в других странах, - из реалистичных альтернатив можно перечислить Бразилию, Австралию, Вьетнам и, до какой-то степени, Россию, отношения с которой у Японии сейчас далеко не лучшие. Еще один поставщик РЗЭ в Японию – это Индия, но и эта страна намеревается остановить экспорт РЗЭ в Японию – страны не ссорились, просто Индия сама страдает от нехватки РЗЭ.

В этих условиях Япония активно инвестирует в проекты в Австралии, во Вьетнаме, присматривается к глубоководной добыче конкреций, рециклинку РЗЭ из электроники и магнитов – но все это не позволит заменить отвалившиеся закупки из Китая в краткосрочном периоде.

Для Китая на сегодня доминирование по добыче (60-70% мирового объема) и переработке (до 90%) РЗЭ стало «увесистой дубинкой», которую можно применять в международных отношениях. И в Китае ею пользуются, хотя и с определенной аккуратностью, не размахивая направо и налево просто «потому что могут». ||

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