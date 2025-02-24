Отечественная электроника: ДЦОА закупит отечественные сервера на 1.3 млрд

MForum.ru
15.06.2026,
Как узнали в CNews, АО «Данные – центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), известный как поставщик и интегратор ТСПУ, проводит конкурс на закупку российских серверов с начальной суммой выше 1.3 млрд руб. Это позволит закупить не менее полутора сотни серверов - для каких целей их будет использовать компания - не сообщается.
ДЦОА находится под управлением АО Градиент, которая управляет также и АО РДП.РУ – ключевым разработчиком систем блокировок в Рунете. Подробнее тему раскрывает CNews.
Сообщается, что в российском сегменте Интернета заблокировано уже более 1 млн ресурсов, список растет ежедневно. Можно ли найти тех граждан, которые не сталкивался или не сталкивается с проблемами в своей работе, развлечениях или в общении из-за этой деятельности? Не знаю.
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теги: отечественная электроника отечественная вычислительная техника отечественные серверы конкурсы закупки серверов
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