Отечественная электроника: ДЦОА закупит отечественные сервера на 1.3 млрд

15.06.2026, MForum.ru

Как узнали в CNews, АО «Данные – центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), известный как поставщик и интегратор ТСПУ, проводит конкурс на закупку российских серверов с начальной суммой выше 1.3 млрд руб. Это позволит закупить не менее полутора сотни серверов - для каких целей их будет использовать компания - не сообщается.

ДЦОА находится под управлением АО Градиент, которая управляет также и АО РДП.РУ – ключевым разработчиком систем блокировок в Рунете. Подробнее тему раскрывает CNews.



Сообщается, что в российском сегменте Интернета заблокировано уже более 1 млн ресурсов, список растет ежедневно. Можно ли найти тех граждан, которые не сталкивался или не сталкивается с проблемами в своей работе, развлечениях или в общении из-за этой деятельности? Не знаю. -- теги: отечественная электроника отечественная вычислительная техника отечественные серверы конкурсы закупки серверов --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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