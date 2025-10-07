Услуги. B2B. IT: МТС Optimus добавил функцию обмена расшифровками звонков между пользователями

15.06.2026, MForum.ru

МТС объявила, что ее сервис для предпринимателей «МТС Optimus», созданный на основе технологий Voicetech и Exolve, дополнен функцией обмена аудиозаписями, саммари и расшифровками звонков. С разрешения пользователя, можно увидеть историю его телефонного общения с клиентом, поделиться итогами деловых переговоров с коллегами. Доступ других пользователей к расшифровке звонков можно отозвать в любой момент, если возникнет такая необходимость.

Эта функция поможет сотрудникам компании быстрее передавать клиентов друг другу, а руководители смогут видеть полную картину работы с клиентами, что может помочь в принятии оперативных решений.

Записи хранятся на защищенных серверах МТС. Каждый пользователь видит, кому и когда он предоставил доступ и может его отозвать.

«После разговора важные детали остаются в голове у одного сотрудника: что попросил клиент, какую цену обсудили, когда перезвонить. Если информацию нужно передать коллеге, её приходится пересказывать устно или писать вручную. Если сотрудник ушел в отпуск или сменил работу, то бизнес вообще теряет клиента. МТС Optimus теперь позволяет руководителю видеть полную картину переговоров, а сотруднику - самостоятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах. Бизнес получает не просто записи разговоров, а готовые расшифровки и саммари, экономя часы ручной работы и повышая качество общения», - отметила руководитель продукта МТС Optimus Диляра Бутковская.

Я бы не преувеличивал возможности сотрудников «самостоятельно решать», соглашаться ли им на предоставление доступа, например, когда о таком расшаривании информации просит непосредственный начальник. Вместе с тем, это естественное развитие коммуникационной среды предприятия – информацию, важную для компании, терять не хочется. И хотя здесь не могут не возникать различные «тонкие» вопросы, связанные с этикой, следует признать, что в двадцать первом веке информационная прозрачность неумолимо растет в обмен на доступность полезной информации.

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теги: услуги B2B МТС расшифровка звонков голосовые услуги

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