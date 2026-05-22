Микроэлектроника: МЦСТ возобновила поставки в Россию процессоров Эльбрус-2С3 и Эльбрус-16С, наладив их выпуск «в дружественной стране»

MForum.ru
19.06.2026,
Этой позитивной новостью делится CNews. Так что вскоре ждем возобновления выпуска российской электроники на базе этих (и других) процессоров под брендом Эльбрус, а также, вероятно, разработки новых – ожидаются, например, Эльбрус 8B7 для ноутбуков и 32-ядерный Эльбрус-32С для высоконагруженных серверов.
Из ключевых вопросов, ответ на которые мне неизвестен: в каких объемах производятся процессоры, сможет ли производитель обеспечить их поставку в объеме спроса, который предположительно растет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.
В 2024 году МЦСТ перешла под управление своего конкурента – НПЦ Элвис. С февраля 2026 года МЦСТ возглавляет выходец из Элвис Андрей Пименов. ||
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теги: микроэлектроника производство микропроцессоров отечественные микропроцессоры отечественные процессоры Эльбрус Россия
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