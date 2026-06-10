Мобильная связь: МегаФон провел рефарминг в Южно-Сахалинске, что позволило нарастить средние скорости в городе примерно до 50 Мбит/с

03.07.2026, MForum.ru

Это результат обновления сети, рефарминга, который затронул более 30 базовых станций оператора в различных городских локациях, как в спальных микрорайонах, так и в центральной части города.

Рефарминг заключался в передаче «большей части» частот 3G в сеть 4G/LTE. Кроме перенастройки БС в Южно-Сахалинске, рефарминг затронул также участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе пгт Ноглики.

Расширение зоны 4G за счет рефарминга позволило увеличить емкость существующей сети.

«Перевод частот 3G под задачи LTE позволил нам дать абонентам не только более быстрый интернет для публикации фото и видео из поездок, но и качественную голосовую связь в формате VoLTE. Мы продолжаем мониторинг нагрузки на телеком-оборудовании и будем адаптировать нашу сеть под меняющиеся потребности пользователей», - отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области.

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теги: мобильная связь развитие сетей Сахалин МегаФон Сахалинская область

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