Развитие сетей сотовой мобильной связи: МегаФон в Сахалинской области – новые БС в Яблочном и рефарминг в Холмске

23.07.2026, MForum.ru

В Яблочном, по данным оператора, сигнал сети LTE покрывает всю территорию села с 1.5 тысячами жителей. В зону покрытия 4G попал и популярный пляж Садовники на берегу Татарского пролива. В сезон сюда приезжают тысячи жителей Южно-Сахалинска и близлежащего Холмска.

В ещё одном небольшом населённом пункте Холмского округа - селе Пятиречье - специалисты компании улучшили качество LTE-связи. Установка дополнительного оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 100 Мбит/с, увеличить ёмкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами.

Холмск - крупный морской порт Сахалинской области с населением около 27 тысяч человек. В городе специалисты МегаФона провели рефарминг. Техническое решение позволило перераспределить существующие частоты в пользу 4G-сети: жители и гости города получили более высокие скорости передачи данных и устойчивое покрытие по всему городу.

«Работы мы завершили летом, в разгар сезона отпусков на Сахалине. Теперь в Яблочном абоненты могут без проблем общаться с помощью мобильной связи, а в Холмске и Пятиречье пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высокой интернет-скорости. Для нас важен цифровой комфорт пользователей и дома, и на отдыхе. Мы ориентируемся на потребности абонентов: запускаем 4G там, где мобильной связи раньше не было, а где наши объекты уже работают - улучшаем скорость и качество передачи данных» - отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области. ||

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теги: телеком развитие сетей сотовой мобильной связи МегаФон Сахалин Сахалинская область

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