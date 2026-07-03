Развитие сетей сотовой мобильной связи: МегаФон в Сахалинской области – новые БС в Яблочном и рефарминг в Холмске

MForum.ru
23.07.2026,
В Яблочном, по данным оператора, сигнал сети LTE покрывает всю территорию села с 1.5 тысячами жителей. В зону покрытия 4G попал и популярный пляж Садовники на берегу Татарского пролива. В сезон сюда приезжают тысячи жителей Южно-Сахалинска и близлежащего Холмска.
В ещё одном небольшом населённом пункте Холмского округа - селе Пятиречье - специалисты компании улучшили качество LTE-связи. Установка дополнительного оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 100 Мбит/с, увеличить ёмкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами.
Холмск - крупный морской порт Сахалинской области с населением около 27 тысяч человек. В городе специалисты МегаФона провели рефарминг. Техническое решение позволило перераспределить существующие частоты в пользу 4G-сети: жители и гости города получили более высокие скорости передачи данных и устойчивое покрытие по всему городу.
«Работы мы завершили летом, в разгар сезона отпусков на Сахалине. Теперь в Яблочном абоненты могут без проблем общаться с помощью мобильной связи, а в Холмске и Пятиречье пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высокой интернет-скорости. Для нас важен цифровой комфорт пользователей и дома, и на отдыхе. Мы ориентируемся на потребности абонентов: запускаем 4G там, где мобильной связи раньше не было, а где наши объекты уже работают - улучшаем скорость и качество передачи данных» - отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области. ||
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теги: телеком развитие сетей сотовой мобильной связи МегаФон Сахалин Сахалинская область
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