Мобильная связь: МегаФон на Сахалине – голосовой трафик вырос на 35% год к году

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Мобильная связь: МегаФон на Сахалине – голосовой трафик вырос на 35% год к году

10.06.2026, MForum.ru

На Сахалине в 2026 году зафиксирован рост голосового трафика в сети МегаФон, на 35% год к году. Пик разговоров пришёлся на март, при этом чаще всего жители общались по понедельникам и вторникам — 35% объёма звонков приходятся на эти дни недели. Это, скорее всего, объясняется блокировкой в России голосового трафика в популярных глобальных мессенджерах – WhatsApp и Telegram. По данным оператора наибольший рост трафика мобильного интернета приходится также на эти два дня недели.

Лидерами по объёму голосового трафика среди городов острова стали Корсаков, Южно-Сахалинск и Поронайск. Вместе с тем, в поселках и сёлах области более 30% разговоров генерируют абоненты из Южно-Курильска, Тымовского, Троицкого и Ногликов. Эти же населённые пункты возглавляют рейтинг и по объёму передачи данных, что подтверждает тренд на комплексное использование мобильной связи: сахалинцы одинаково активно совершают голосовые вызовы и выходят в Интернет с мобильных устройств. Активность абонентов становится основой для развития телеком-инфраструктуры в регионе. В 2026 году МегаФон продолжает программу рефарминга и модернизации сетевого оборудования на Сахалине. 

«Увеличение голосового трафика говорит о том, что качество нашей связи позволяет абонентам общаться дольше. Чтобы соответствовать потребностям пользователей, мы инвестируем в развитие инфраструктуры. Весной был завершен очередной этап модернизации в Александровск-Сахалинске: была увеличена емкость LTE-сети. Ранее перевод частот из 3G в 4G мы выполнили в Холмске, Корсакове, Горнозаводске и других населённых пунктах. Это позволило не только нарастить скорость, но и сделать голосовую связь более устойчивой», - отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области.

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теги: Сахалин Сахалинская область мобильная связь развитие сетей МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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