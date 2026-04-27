Микроэлектроника: Микроконтроллеры RISC-V НИИЭТ стали реестровыми

11.07.2026, MForum.ru

Микроконтроллеры RISC-V НИИЭТ K192ВГ1Т, К1921ВГ3Т, K1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т вошли в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России, сообщает CNews.

Эта мини-линейка была анонсирована в октябре 2020 года. А в апреле 2026 года стало известно о том, что НИИЭТ (ГК Элемент) разрабатывает версии в компактном корпусе.

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