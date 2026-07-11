Микроэлектроника: НИИЭТ готовится к поставкам RISC-V микроконтроллера K1921ВГ11Т в 4q2026

MForum.ru
16.07.2026,
Микроконтроллер K1921ВГ11Т был анонсирован в апреле 2026 года, разработали его в НИИЭТ (ГК Элемент), взяв за основу МК К1921ВГ3Т. Заказчиком выступает «один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков электронных блоков управления для транспортной отрасли».
Как и «прообраз», K1921ВГ11Т это 32-разрядный МК RISC-V, c тактовой частотой 120 МГц, его отличия - это компактный пластиковый корпус LQFP-100. Встроенная флэш-память - объемом 1 МБ. Часть функций К1921ВГ3Т, не востребованных заказчиком, не выведена на внешние контакты K1921ВГ11Т, в частности, не поддерживается доступ к контроллеру внешней памяти, недоступны интерфейсы Ethernet, USB и ряд других каналов ввода-вывода. Это позволило сократить сроки и стоимость разработки.
Финальная стоимость будет зависеть от объема заказа и условий поставки. Ориентировочная цена одного микроконтроллера при серийных поставках составит до 1000 рублей. Для крупных заказчиков предусмотрена гибкая система скидок, размеры которых будут определяться в зависимости от объема закупки.
((фото - НИИЭТ))
Изделие предназначено для использования в составе АСУ ТП, автоэлектроники, и, вероятно, для летающих беспилотников, учитывая его компактность.
В настоящее время идет серийный выпуск первых партий продукции и подготовка к поставкам потребителям. Первые серийные поставки запланированы на 4q2026. В 2026 году планируется выпустить первую партию в объеме 500 микроконтроллеров для передачи потребителям на тестирование и опытную эксплуатацию. Объемы производства на 2027 год будут сформированы по итогам оценки потребительского спроса и результатов внедрения первых изделий.
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теги: микроэлектроника НИИЭТ RISC-V отечественные микроконтроллеры производство микросхем производство микроконтроллеров
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