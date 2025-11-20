Микроэлектроника: STMicroelectronics анонсировала первый в отрасли микроконтроллер на 18 нм

20.11.2025, MForum.ru

Компания STMicroelectronics представила то, что она назвала первым в отрасли микроконтроллером для высокопроизводительных применений, изготовленным с применением техпроцесса 18-нм. Уже и покупатель нашелся – SpaceX, с планами использования новинки в спутниках Starlink. Об этом сообщает Mobile World Live.

Микроконтроллер STM32V8 (18nm FD-SOI) получил передовую фазовую память (PCM) – энергонезависимые 4 МБ. Как заявляет компания, ее решение отличает наименьший по рынку размер ячейки, что обеспечивает высокую степень интеграции, а также экономическую эффективность новинки.

SpaceX задействует STM32V8 в миниатюрной лазерной системе для межспутниковой связи. Также новый микроконтроллер позиционируется как решение для требовательных промышленных применений, таких как автоматизация заводов, управление моторами и робототехника.

Чип оснащен ядром Arm Cortex-M885 с тактовой частотой до 800 МГц, что делает его самым производительным микроконтроллером в семействе STM32. Производство осуществляется на 300-мм фабрике компании в Кролле, Франция, а также в сотрудничестве с Samsung Foundry.

STM32V8 находится на этапе раннего доступа для отдельных клиентов. Ключевые производственные партнеры получат к нему доступ в первом квартале 2026 года.

По мнению аналитика Джека Голда, комбинация новой архитектуры Arm и 18-нм техпроцесса обеспечивают микроконтроллеру повышенную производительность при значительно сниженном энергопотреблении. Для Starlink и в целом для спутниковых применений микроконтроллера (с характерными для них небольшим энергетическим бюджетом) это критически важно. Более эффективная обработка сигналов при меньшем энергопотреблении делает микроконтроллер весьма привлекательным решением для SpaceX.

Что же, в очередной раз можно констатировать – современные микроконтроллеры все более похожи на современные процессоры. Эффективная память, высокое быстродействие, низкое энергопотребление.

