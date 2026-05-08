Развитие сетей мобильной связи: Билайн в Тюменской области – сеть 4G/LTE улучшена в 12 СНТ и дачных поселках

MForum.ru
13.07.2026,
Билайн сообщает проведенных работах по обновлению инфраструктуры сразу в 9 садовых товариществах и населенных пунктах в Тюменском районе, а именно:
В этих населенных пунктах Билайн установил новые базовые станции. Кроме того, было расширено покрытие сети 4G/LTE и за пределами областного центра. Дополнительное телеком-оборудование было запущено в Нижнетавдинском районе – в СНТ «Лебедушка» и поселке Торгили, а также в Ярковском районе – в деревне Мотуши.
«Мы в Билайне уверены, что надежный и быстрый 4G – это базовый минимум для комфортной и полноценной жизни, который должен быть доступен даже в самой отдаленной точке области. Поэтому с самых первых месяцев этого года развитие сети в малых населенных пунктах было в особом фокусе у нашей команды, и мы уже реализовали целый пласт работ в этом направлении. При этом отдельное внимание уделяли именно пригородам и СНТ, что особенно актуально сейчас, учитывая продолжающийся сезон огородно-полевых работ», – комментирует директор Тюменского отделения Билайна Андрей Тихонов.
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теги: развитие сетей мобильной связи телеком Тюменская область Билайн Вымпелком
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