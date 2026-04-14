Производство электроники: Сигналтек и Рейдикс представили российские СХД на базе Raidix 5

14.07.2026, MForum.ru

Это двухпроцессорные решения корпоративного уровня для начального и среднего сегмента, основанные на отечественных серверах Сигналтек (2х Intel Xeon Gen 5) и ПО Рэйдикс.

Тестирование и валидацию прошли две системы – на 12 и 24 диска, соответственно: Сигнал Датастэк DS-5201 ТДРС.465279.024 и Сигнал Датастэк DS-5202 ТДРС.465279.025. Объем хранения можно нарастить до 132 накопителей, добавляя дисковые полки.

Компания отмечает такие особенности своего решения, как экономичность для конфигурации с одним контроллером; высокая надежность в отказоустойчивой конфигурации с двумя контроллерами, в которой реализовано дублирование ключевых компонентов системы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки.

Высокая производительность достигается в том числе за счет использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, математические алгоритмы собственной разработки обеспечивают увеличение скорости расчета контрольных сумм в RAID-массивах.

Среди функциональных особенностей можно отметить такие запатентованные Рэйдикс технологии, как, например, упреждающая и частичная реконструкция, адаптивный механизм упреждающего чтения, защита от скрытого повреждения данных.

В компании ожидают, что системы будут востребованы для построения ИТ-инфраструктуры в организациях со строгими требованиями к сохранности данных, например, в медицинских и финансовых учреждениях, а также органах государственной власти. В 3q2026 в компании рассчитывают на включение решений в реестр Минпромторга РФ по коду СХД.

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теги: производство электроники СХД системы хранения данных отечественные СХД

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