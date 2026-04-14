Производство электроники: Сигналтек и Рейдикс представили российские СХД на базе Raidix 5

MForum.ru
14.07.2026,
Это двухпроцессорные решения корпоративного уровня для начального и среднего сегмента, основанные на отечественных серверах Сигналтек (2х Intel Xeon Gen 5) и ПО Рэйдикс.
Тестирование и валидацию прошли две системы – на 12 и 24 диска, соответственно: Сигнал Датастэк DS-5201 ТДРС.465279.024 и Сигнал Датастэк DS-5202 ТДРС.465279.025. Объем хранения можно нарастить до 132 накопителей, добавляя дисковые полки.
Компания отмечает такие особенности своего решения, как экономичность для конфигурации с одним контроллером; высокая надежность в отказоустойчивой конфигурации с двумя контроллерами, в которой реализовано дублирование ключевых компонентов системы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки.
Высокая производительность достигается в том числе за счет использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, математические алгоритмы собственной разработки обеспечивают увеличение скорости расчета контрольных сумм в RAID-массивах.
Среди функциональных особенностей можно отметить такие запатентованные Рэйдикс технологии, как, например, упреждающая и частичная реконструкция, адаптивный механизм упреждающего чтения, защита от скрытого повреждения данных.
В компании ожидают, что системы будут востребованы для построения ИТ-инфраструктуры в организациях со строгими требованиями к сохранности данных, например, в медицинских и финансовых учреждениях, а также органах государственной власти. В 3q2026 в компании рассчитывают на включение решений в реестр Минпромторга РФ по коду СХД.
--
✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК
--
теги: производство электроники СХД системы хранения данных отечественные СХД
--
Публикации по теме:
14.04.2026. Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры
09.04.2026. Группа Rubytech и Yadro подтвердили совместимость серверов с платформой ИИ «Скала^р МИИ»
02.02.2026. Yadro и Киберпротект реализовали поддержку аппаратных снапшотов
27.01.2026. Серверы и СХД Yadro прошли тестирование в администрации Южно-Сахалинска
22.04.2023. МТС расширила географию зон доступности облака до 11 регионов России
12.01.2023. МТС может начать сдачу в аренду телеком- и IT-оборудования
30.09.2021. ЮэСэМ Телеком и МегаФон с партнерами сформировали СП Digital Holding в Узбекистане
15.02.2021. Компания ДЕПО Компьютерс анонсирует новые серверы и СХД ДЕПО на базе отечественных процессоров Эльбрус
10.02.2021. МегаФон и ЮэСэМ Телеком создают СП в Узбекистане
21.04.2020. Как телеком-оператору эффективно управлять потоками данных в реальном времени?
30.09.2019. СХД. Системы хранения данных
09.01.2019. МТС купила одного из крупнейших в РФ облачных провайдеров. Пресс-релиз
13.08.2018. МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России
31.03.2017. МТС выходит на рынок облачных услуг для крупного бизнеса
09.09.2016. Huawei представила All-Flash систему нового поколения для ускорения работы промышленных базовых приложений
07.01.2011. Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)
07.01.2011. Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)
05.04.2008. "Российский бизнес продолжает экономить на хранении данных", - такой вывод сделали участники встречи, посвященной теме СХД
26.03.2008. "Синтерра" объявляет конкурс на поставку оборудования и ПО для развития инфраструктуры корпоративной сети
12.07.2007. Система хранения данных NEC Серии D
14.07. Билайн создает единую систему управления знаниями для клиентской поддержки – Minerva Knowledge
14.07. В Волгоградской области запустили отечественную БС Иртея
14.07. НИИЭТ выводит на рынок два мощных GaN-транзистора
14.07. Сигналтек и Рейдикс представили российские СХД на базе Raidix 5
13.07. TSMC развернет еще два фаба в Научном парке Цзяи на юге острова
13.07. В США экологи ополчились на создателей гигантских спутниковых группировок
13.07. DeepSeek разрабатывает собственный чип для вывода?
13.07. В США хотят восстановить внутреннее производство радстойких микросхем
13.07. Корея заработала на передовых микросхемах и собирается разумно воспользоваться неожиданными деньгами
13.07. МегаФон расширил список зарубежных операторов с поддержкой автоматического 5G-роуминга
13.07. Билайн расширил покрытие более чем в 40 населенных пунктах Свердловской области
13.07. МТС делится цифрами блокировок мошеннических звонков в Красноярском крае
13.07. Билайн в Тюменской области – сеть 4G/LTE улучшена в 12 СНТ и дачных поселках
13.07. МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру в Новоалександровском районе Ставрополья
11.07. Некремниевые транзисторы на основе двумерных материалов будут более компактными – новые измерения это подтвердили
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS