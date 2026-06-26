Производство электроники: Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD

MForum.ru

Производство электроники: Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD

16.07.2026, MForum.ru

Особенность этого сервера - использование процессоров AMD Epyc 9004 Genoa и 9005 Turin. Это альтернатива привычным серверам на x86 процессорах Intel.

H225 G4 позиционируется компанией, как универсальный сервер для сценариев масштабирования scale-out и scale-up нагрузок. Производитель позиционирует его как выбор для высокоплотных сред виртуализации, озер данных, HPC-кластеров и OLAP-систем.

 

Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD

 картинка H225 G4 - компании Yadro 

 

Двухпроцессорная платформа в форм-факторе 2U на базе процессоров AMD Epyc 9004 и 9005 объединяет до 384 физических вычислительных ядер с частотой до 5ГГц, позволяя поддерживать плотную виртуальную среду и экономить пространство стойки. 12-канальная архитектура с поддержкой до 24 модулей DDR5-6400 и общим объемом до 6 ТБ предназначена для ресурсоемких задач обработки данных и облачных сервисов.  

Платформа поддерживает от 4 до 11 слотов PCIe 5.0 и позволяет подключить от 8 до 30 дисковых накопителей.  

«Мы видим устойчивый спрос на решения с высокой плотностью ядер и делаем ставку на платформы, которые позволяют консолидировать ресурсы, масштабировать вычислительные мощности и точнее управлять затратами на размещение и эксплуатацию оборудования», - отметил Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.  

Сервер Yadro H255 G4 включен в Единый реестр Минпромторга, что важно для госзаказчиков и организаций регулируемых отраслей и проектов субъектов КИИ.

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теги: производство электроники российские серверы реестровые серверы отечественные серверы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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