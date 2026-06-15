Отечественная электроника: Компания Yadro обеспечила Третьяковку современными отечественными серверами

15.06.2026, MForum.ru

Компания Yadro (ИКС Холдинг) обеспечивала поставку объемной партии серверов V240 G3 для Третьяковской галереи. Оборудование обеспечивает работу сайта галереи, системы онлайн-продажи билетов и балансировку нагрузки для ключевых веб-ресурсов.

V240 G3 – четырехпроцессорные системы корпоративного класса, форм-фактор – 2U. Каждая такая платформа поддерживает до 16 ТБ оперативной памяти DDR5 за счет 64 слотов и может применяться для ресурсоемких прикладных нагрузок, включая масштабные виртуальные среды, веб-сайты и системы резервного копирования. Это сервера на базе процессоров Intel Xeon.

Это не первая поставка решений Yadro (серверов, СХД и коммутаторов) для Третьяковки.

«При модернизации ИТ-инфраструктуры Третьяковская галерея ориентируется на решения, которые подтверждают надежность в реальных эксплуатационных сценариях. Оборудование YADRO уже работает в нашем контуре и зарекомендовало себя на практике. Новый этап сотрудничества позволит закрыть текущие задачи по балансировке ресурсов, поддержать стабильную работу цифровых сервисов и создать технологическую базу для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры галереи», - отметил Дмитрий Воронков, начальник отдела ИТ Государственной Третьяковской галереи.

«Для учреждений культуры цифровые сервисы становятся частью базовой инфраструктуры взаимодействия с аудиторией: через сайт, билетные системы, электронные архивы и другие онлайн-инструменты. В таких проектах важны не отдельные характеристики оборудования, а надежность всего технологического контура. Экспертиза Yadro в создании серверных платформ позволяет выстраивать производительную и масштабируемую инфраструктуру, которая поддерживает устойчивую работу сервисов музея и помогает создавать технологическую основу для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия», - отметил Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.

Пресс-релиз компании умалчивает о количестве поставляемых серверов или сумме заказа, но с учетом планов модернизации 15 подразделений филиалов компании, и по доступной редакции информации, речь может идти о поставке нескольких десятков единиц оборудования, общая стоимость которых может составлять сумму, превышающую 100 млн рублей.

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