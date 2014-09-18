Макао, Китай

30.01.2017, MForum.ru

Справка о телеком-рынке Макао.

Макао -- Список зарубежных стран

Операторы

На рынке Макао действует четыре оператора мобильной связи.

- CTM, 2015.10.20

LTE1800 ..2016.01..

LTE-A действует на 2016.01.25



- Smartone Macau, 2015.11.11

LTE1800 ..2016.01..



- China Telecom Macau, 2015.11.25



- 3Macao, 2015.12.15

LTE1800 ..2016.01..

Частоты

2014.09.18 В Макао планируют провести аукцион, где будут проданы частоты LTE. Правительство планирует выдать лицензии на запуск сетей LTE. Заявители должны отметить в своих заявках - планируют ли они запустить сеть FDD, TDD или комбинацию сетей FDD / TDD. Заявки должны быть поданы до 2014.11.18. / telecompaper.com

Число подключений

2017.01.31 Рынок мобильной телефонии в Макао на декабрь 2016 года насчитывал 1.96 млн пользователей. Месяцом ранее их было 1,91 млн - такие данные предоставила Telecompaper.com со ссылкой на Bureau of Telecommunication Regualtion. Из этого числа 723.522 - это пользователи предоплаченных сетей 3G, 545.841 - пользователи предоплаченных услуг в сетях LTE, 343742 - пользователи услуг 3G на условиях постоплаты. Число пользователей услугами фиксированной связи сократилось до 134.072 с 135318 в ноябре 2016 года, из которых 79.900 проживают в сельской местности. Число пользователей интернетом слегка выросло с 177379 до 178092. В Макао действует 2606 коммерческих точек доступа Wi-Fi (было 1914 в ноябре) и 201 точка услуг WiFi Go.

Сети LTE

2015.11.11 Nokia Networks станет единственным поставщиком решения LTE (радио и ядро сети) для SmarTone, Макао. Заключен рамочный контракт сроком на 5 лет. Также будет поставлена новая платформа Subscriber Data Management, что позволит оператору быстро внедрять новые услуги в будущем. Запуск сети LTE в коммерческую эксплуатацию в Макао ожидается в ноябре 2015 года. Решение Nokia включает Single RAN Advanced, Evolved Packet Core, SON, NetAct, услуги планирования и оптимизации, интеграции и запуска сети.

Новости

2017.01.31 Рынок мобильной телефонии в Макао на декабрь 2016 года насчитывал 1.96 млн пользователей. Месяцом ранее их было 1,91 млн - такие данные предоставила Telecompaper.com со ссылкой на Bureau of Telecommunication Regualtion. Из этого числа 723.522 - это пользователи предоплаченных сетей 3G, 545.841 - пользователи предоплаченных услуг в сетях LTE, 343742 - пользователи услуг 3G на условиях постоплаты. Число пользователей услугами фиксированной связи сократилось до 134.072 с 135318 в ноябре 2016 года, из которых 79.900 проживают в сельской местности. Число пользователей интернетом слегка выросло с 177379 до 178092. В Макао действует 2606 коммерческих точек доступа Wi-Fi (было 1914 в ноябре) и 201 точка услуг WiFi Go.

2015.11.11 Nokia Networks станет единственным поставщиком решения LTE (радио и ядро сети) для SmarTone, Макао. Заключен рамочный контракт сроком на 5 лет. Также будет поставлена новая платформа Subscriber Data Management, что позволит оператору быстро внедрять новые услуги в будущем. Запуск сети LTE в коммерческую эксплуатацию в Макао ожидается в ноябре 2015 года. Решение Nokia включает Single RAN Advanced, Evolved Packet Core, SON, NetAct, услуги планирования и оптимизации, интеграции и запуска сети.