RFID: RFID метки все чаще используют для отслеживания местонахождения униформ работников казино в Азии

01.11.2017, MForum.ru

Нанесение меток на части униформы сотрудников казино, включая белье, помогает проводить автоматическую инвентаризацию. Поставщиком RFID решений выступает, например, американская InvoTech Systems Inc.

Система отслеживает предметы одежды униформы с момента выдачи комплекта сотруднику, включая все отправки в стирку и возвраты из нее. В систему может входить терминал для сохранения электронной подписи сотрудника, получающего униформу. Это не только уменьшает воровство, но также сокращает объемы ручного труда по учету спецодежды, а также позволяет прогнозировать потребности в закупках униформы. Дело серьезное, ведь в крупном азиатском казино ежедневно может сдаваться в стирку 5 тысяч предметов униформы.

В частности, система RFID Uniform System, предназначенная для работы с пассивными UHF-метками была внедрена в Малайзии, в комплексе Resorts World Genting. Отмечается, что это решение отличает более высокая “дальнобойность”, что позволило автоматизировать процесс. Решение внедрено в ряде других стран Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме и в Южной Корее. Скоро решение InvoTech будет запущено в казино в Макао, открытие которого запланировано на январь 2018 года.

Конкурентом InVoTech по части RFID решений для казино является Autovalet Systems LLC, также из США. Впрочем, эта компания успешно поставляет и другие RFID решения, например, для отелей.

В казино технологию RFID используют не только для отслеживания перемещений униформы, - массово применяются фишки со встроенными RFID метками. Технология уже помогала в ситуациях краж фишек на большие суммы - номера меток украденных фишек были просто заблокированы в базе данных.

Источники: ggrasia.com, hotelmanagement.net

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