LTE-A: Vodafone Romania, Румыния, официально запустил LTE-A

12.01.2017, MForum.ru

Оператор Vodafone Romania объявил о запуске сервиса Supernet 4G+ в 41-м областном центре и столице страны, а также еще в 330 других населенных пунктах. На пресс-встрече оператор также показал достижимость скорости 1.35 Гбит/c с использованием решения Huawei.