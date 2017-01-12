LTE-A: Vodafone Romania, Румыния, официально запустил LTE-A

MForum.ru
12.01.2017,
Оператор Vodafone Romania объявил о запуске сервиса Supernet 4G+ в 41-м областном центре и столице страны, а также еще в 330 других населенных пунктах. На пресс-встрече оператор также показал достижимость скорости 1.35 Гбит/c с использованием решения Huawei.
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