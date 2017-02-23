MForum.ru
23.02.2017,
Во всемирной паутине появились изображения смартфона Huawei P10, анонс которого ожидается уже в это воскресенье. Благодаря качественным рендерам устройства в темно-сером цвете новинку можно рассмотреть во всех подробностях. Напомню, ранее в сети появлялись изображения золотого, зеленого и синего варианта устройств.
По имеющимся данным, «сердцем» Huawei P10 станет чипсет Kirin 960 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти. На задней панели новинки разместилась сдвоенная камера с оптикой Leica. В части программной составляющей речь идет об Android Nougat с оболочкой Huawei EMUI 5.1. Одновременно с Huawei P10 ожидается анонс версии этого аппарата с приставкой Plus.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.02. [Новинки] Слухи: стали известны цены и подробности о Huawei P10 и P10 Plus / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Прототип Huawei P10 замечен на «живых» фото / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые подробности Nokia 3310 нового поколения / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 2 – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и металлический корпус / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Камера Huawei Honor V9 позволяет получать 3D-модели объектов / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: «Живые» фото Samsung Galaxy S8 показали экранные кнопки / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi / MForum.ru
21.02. [ПО] Это интересно: Android O = Android Oreo? / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: LG V30 получит Snapdragon 835 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
20.02. [Новинки] Это интересно: ZOJI – новый бренд защищенных смартфонов / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: На мировой рынок Huawei V9 выйдет под именем Honor 8 Pro / MForum.ru
16.02. [Новинки] Это интересно: ZTE на MWC представит Gigabit Phone / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix / MForum.ru
15.02. [Обзоры] Обзор Senseit E510: Сила в балансе / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Oukitel U16 Max сочетает металлический корпус и 13 Мп камеру / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Новые смарт-часы от No.1 оснащены NFC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Lenovo Miix 320 – планшет-трансформер с Windows 10 Home / MForum.ru
14.02. [Новинки] Это интересно: На MWC 2017 будут представлены Nokia 5, Nokia 3 и обновленный Nokia 3310 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Это интересно: Разработка Samsung Galaxy Note 8 ведется в рамках проекта «Baikal» / MForum.ru