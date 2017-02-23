Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки

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Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки

23.02.2017, MForum.ru

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Во всемирной паутине появились изображения смартфона Huawei P10, анонс которого ожидается уже в это воскресенье. Благодаря качественным рендерам устройства в темно-сером цвете новинку можно рассмотреть во всех подробностях. Напомню, ранее в сети появлялись изображения золотого, зеленого и синего варианта устройств.

Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки

По имеющимся данным, «сердцем» Huawei P10 станет чипсет Kirin 960 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти. На задней панели новинки разместилась сдвоенная камера с оптикой Leica. В части программной составляющей речь идет об Android Nougat с оболочкой Huawei EMUI 5.1. Одновременно с Huawei P10 ожидается анонс версии этого аппарата с приставкой Plus.

Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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