Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой

15.03.2018, MForum.ru

Компания TP-Link, большинству из нас известная в качестве производителя сетевого оборудования, официально анонсировала смартфон Neffos N1. Новинка стала первым устройством этого производителя со сдвоенной камерой.

В активе TP-Link Neffos N1 присутствуют 5,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD, чипсет MediaTek Helio P25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3260 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Конфигурация и функциональность тыловой камеры схожа с Huawei P10, однако используется два 12 Мп модуля в сочетании с двухтоновой вспышкой. Кроме того, на продукты Huawei похожа и программная оболочка NFUI 7.0 (на базе Android Nougat), представляющая собой видоизмененный интерфейс Emotion. Из особенностей новинки отметим использование фирменных решений TP-Link в части Wi-Fi сетей. Новинка представлена в Малайзии, а ее цена составляет $280.