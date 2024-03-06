Услуги: МТС предоставила возможность клиентам Московского региона подключать к GPON собственные устройства

06.03.2024, MForum.ru

Решение безусловно правильное. Хотя могли бы и раньше так делать. До сих пор абонентам предлагались только устройства провайдера, штатные ONT-роутеры, устраивающие не всех. Теперь желающие смогут подключить свой роутер или другое устройство - через "PON-розетку", абонентский PON-терминал D-Link DPN-101G/R1, который предоставит МТС практически бесплатно (1 рубль в месяц - не в счет).

Простенький, компактный девайс, с одной "розеткой" PON (SC/APC) и LAN (10/100/1000, RJ-45). Небольшие размеры: 90 х 72 х 26 мм.

Простейший вариант его использования - поставить "розетку" вместо штатного МТС-роутера, и уже к нему подключить свой роутер, либо другое устройство. Как вариант - воспользоваться предлагаемым МТС прозрачным оптическим кабелем, если помещение не оборудовано скрытой оптоволоконной проводкой. Размещение роутера в произвольном месте квартиры с использованием прозрачного кабеля - платная услуга, а замена роутера МТС на PON-розетку на штатном месте (обычно над дверью квартиры) - бесплатная.

Розетка поддерживает фильтрацию по MAC-адресам. Выходная мощность порта 0.5-5 дБм.

Скорости подключений домохозяйств в ближайшие годы будут расти, постепенный переход на оптику и FTTH неизбежны.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: GPON МТС услуги фиксированный доступ FTTH

--