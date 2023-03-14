Кадры: Алексей Пахомов возглавил МТС в Новосибирской области

14.03.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что Алексей Пахомов назначен директором филиала МТС в Новосибирской области. Ранее он возглавлял филиал в Кировской области.

«МТС исторически занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Новосибирской области. Для региона характерны концентрация наукоемких производств и высокий спрос на инновации, и мы видим значительный потенциал для развития нашего бизнеса. Алексей зарекомендовал себя как грамотный руководитель с большим опытом в сфере финансового, стратегического и операционного менеджмента. Уверена, что под его руководством новосибирский филиал МТС с новыми темпами продолжит укреплять позиции экосистемы МТС», – прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Алексей Пахомов имеет опыт работы в МТС с 2011 года. С мая 2019 года по 2023 год он руководил филиалом МТС в Кировской области. Ранее занимал должность директора филиала МТС в Амурской и Смоленских областях, руководил работой единого центра поддержки клиентов в Смоленске, возглавлял розницу МТС в Поволжье.

Краткая биографическая справка

Родился в 1975 году в Братске Иркутской области. В 1996 году окончил Братский государственный университет, в 2002 году - Международный институт менеджмента LINK The Open University. Женат, двое детей.

До начала работы в МТС работал в пивоваренной компании «Anheuser-Bush InBev», где прошел путь от супервайзера по продажам до директора филиала компании в Республике Казахстан.

пресс-релиз МТС

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теги: кадры МТС Новосибирская область

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