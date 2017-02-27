MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

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MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

27.02.2017, MForum.ru

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Одними из главных экспонатов компании Huawei на выставке MWC 2017 стали флагманские смартфоны P10 и P10 Plus. Новинки получили оригинальные окраски и интересные свойства корпусов. Например, варианты Dazzling Blue и Dazzling Gold могут похвастаться «гипералмазным» покрытием, устойчивым к опечаткам пальцев и мелким царапинам.

MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

Черный и зеленый варианты смартфона радуют матовым окрасом, а любителям глянца адресован белый Ceramic White. Кроме того, за счет специального покрытия, корпуса защищены от воздействия влаги. Также отметим, что цветовая схема интерфейса подстраивается под цвет корпуса. Кроме того, производитель предложит фирменные чехлы для каждого из вариантов.

MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

Для защиты экрана используется 2,5D стекло Corning Gorilla Glass 5. Huawei P10 получил 5,1-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, а P10 Plus – экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 2560х1440 точек. Под экраном разместился сканер отпечатка пальцев, также реализующий функционал навигационных клавиш Android (назад – короткое нажатие, домой – длинное нажатие, список приложений - свайп). Основная камера Huawei P10 и P10 Plus, сочетающая 12 Мп цветной сенсор с апертурой f/1.8 с 20 Мп монохромным модулем (апертура f/2.2) и оснащенная оптической стабилизацией / гибридной системой фокусировки, поддерживает запись 4К-видео и позволяет перейти в ручной режим. Фронтальная камера – 8 Мп с апертурой f/1.9.

MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

«Сердцем» новинок стал чипсет HiSilicon Kirin 960 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (для P10 Plus также доступна версия 6+128 Гб) с возможностью расширения картами microSD (совмещен со вторым SIM-слотом). Емкость аккумулятора Huawei P10 составляет 3200, в Huawei P10 Plus немного больше – 3700 мАч. Из прочего отметим поддержку технологии 4x4MIMO и фирменную технологию Huawei Geo Technology, повышающую чувствительность GPS-модуля. Начало продаж намечено на апрель текущего года. Цена Huawei P10 составит 649 евро, Huawei P10 Plus в варианте 4+64 Гб – 699 евро, а топовый P10 Plus с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется 799 евро.

MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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