Цифровизация: «Сименс» предлагает стратегию дигитализации для железнодорожного транспорта России

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Цифровизация: «Сименс» предлагает стратегию дигитализации для железнодорожного транспорта России

07.06.2017, MForum.ru

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6-8 июня в Сочи проходит крупнейшая деловая встреча лидеров железнодорожного бизнеса на пространстве «широкой» колеи — специализированный международный форум по железнодорожной проблематике «Сочи 1520». Ключевой темой мероприятия является разработка совместных системных подходов как для глобальной, так и для локальной оптимизации развития отрасли, а также цифровизация и дигитализация железных дорог. Компания «Сименс» выступила международным стратегическим партнером форума и рассказала о инновационных решениях компании для железнодорожного транспорта.

В этом году основными темами для обсуждения стали дигитализация, экспортные возможности, надежность, развитие инфраструктуры, сервис, локализация и долгосрочное сотрудничество между операторами пространств 1520 и 1435. В рамках деловой программы «Сименс» провела стратегическую сессию «Цифровая железная дорога. Дивиденды партнерства 1520 и 1435». Темами для обсуждения стали вопросы построения цифровой железной дороги в странах 1520 и 1435 и объединение этих процессов. Кроме того, в рамках сессии обсуждалась и адаптация производства вагонов и локомотивов для нужд цифровой железной дороги, а также способы перехода на принципы предупредительного сервиса.

Siemens

По оценкам экспертов «Сименс», помимо повышения надежности и сокращения расходов, дигитализация на железнодорожном транспорте позволит обеспечить пассажиров более высоким уровнем комфорта: система информирования и помощи, широкополосный доступ в интернет и развлечения, автоматизированный сбор оплаты, видеонаблюдение.

«Дигитализация на железнодорожном транспорте — это одна из самых важных задач, которые предстоит решить отрасли в ближайшее время. «Сименс» уже давно обозначил дигитализцию, наряду с автоматизацией и электрификацией, приоритетом развития своего бизнеса. В России в партнерстве с ОАО «РЖД» мы стремимся развивать стратегию цифровой железной дороги. Недавно мы запустили Центр обработки и анализа данных, получаемых при эксплуатации подвижного состава и в перспективе железнодорожной инфраструктуры. Мы рассчитываем и в дальнейшем внедрять инновации, оцифровывать процессы и технологии, повышать комфорт и безопасность пассажиров», — говорит Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России, вице-президент «Сименс АГ».

Форум «Сочи 1520» проводится с 2006 года. В нем принимают участие порядка 1400 специалистов из более чем 30 государств. В этом году на мероприятии присутствовали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Дворкович, президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, главный исполнительный директор департамента «Мобильность» Сименс АГ Йохен Айкхольт, заместитель министра дорог и городского развития Ирана Саид Мохаммадзаде, генеральный директор Аргентинских железных дорог Марсело Орфила и другие представители ведущих компаний транспортного сектора России, стран СНГ и Евросоюза. 

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