Тарифные опции: МТС предлагает платить еще 120 руб. в месяц за обнуление доступа к соцсетям

MForum.ru

Тарифные опции: МТС предлагает платить еще 120 руб. в месяц за обнуление доступа к соцсетям

06.07.2017, MForum.ru

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Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, обнуляет трафик на популярные типы контента – социальные сети, мессенджеры, а также пользовательское видео. Безлимитный доступ к востребованным сайтам и приложениям открывает опция «ВСети» подключить которую можно на любом из действующих тарифов.

Опция «ВСети» разработана для тех, кто привык много общаться в социальных сетях, отправлять в мессенджерах не только текстовые сообщения, но обмениваться видеофайлами, а также короткими аудиозаписями. Пользователи опции получать безлимитный доступ к социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, Там Там, МТС Connect. Также в список безлимитных сервисов входит приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт Twitch, который специализируется на прямых трансляциях компьютерных игр.

Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции «ВСети» загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать включенный в пакет интернета на любом из тарифов МТС.

«Мы видим, что поведение пользователей в социальных сетях и мессенджерах за последний год сильно изменилось. Качественные 4G-сети и низкие цены на смартфоны в нашей рознице позволили клиентам МТС практически повсеместно использовать видео, загружая истории или транслируя прямые эфиры в Facebook, Instagram и ВКонтакте, сделали привычной отправку аудиосообщений в WhatsApp или сеанс видеосвязи по Skype. МТС единственная, кто дает возможность россиянам не ограничивать себя в использовании множества популярных форматов общения с близкими на любом из тарифов: после обнуления стоимости можно смотреть видео или стримить сколько угодно времени и не опасаться, что трафика не хватит», — говорит вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Новым пользователям тарифов «Smart Безлимитище» и «Smart+» не придется специально подключать опцию или дополнительно ее оплачивать – она уже включена в тарифный план. На других тарифах опцию «ВСети» можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит четыре рубля в день и будет списываться посуточно.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

Предложение МТС не дешево и при этом не включает возможности обнуления стоимости трафика такого популярного мессенджера, как Telegram. Зато не забыты архаичный Skype и некий Там-Там. Непонятно, кому адресовано предложение - абоненты дорогих тарифов имеют неплохие пакеты предоплаченного трафика, а для пользователей бюджетных пакетов, сумма в 120 рублей в месяц может оказаться существенным барьером, чтобы воспользоваться новым предложением оператора. 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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