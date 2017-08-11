Пресс-релизы: МТС выплатила первый купон по биржевым облигациям 001Р-01

11.08.2017, MForum.ru

11 августа 2017 г. ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о выплате первого полугодового купона по биржевым облигациям серии 001Р-01 на сумму 448,8 миллиона рублей по ставке 9,0% годовых.

Биржевые облигации серии 001Р-01 объемом выпуска 10 миллиардов рублей со сроком обращения пять лет были размещены на Московской Бирже 10 февраля 2017 года. Ставка с первого по десятый купоны установлена в размере 9,0% годовых.

Средства от размещения облигаций направлены на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк, агентом по размещению – Банк ГПБ (АО).

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Комментарий Алексея Бойко, MForum.ru: "Можно вспомнить, что по облигациям БО-01 действует ставка 8.25%".