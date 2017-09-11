Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч

MForum.ru
11.09.2017,
Как и ожидалось, компания Samsung официально представила планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab A (2017). Новинка относится к начальному ценовому сегменту и оснащена 8-дюймовым экраном разрешением 1280х800 точек.
Внутри Samsung Galaxy Tab A (2017) нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 425 с 4-ядерным 1,4 ГГц процессором, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения и аккумулятору емкостью 5000 мАч. На неплохом уровне и фотовозможности. Samsung Galaxy Tab A (2017) оснащен 8 Мп камерой на задней панели и 5 Мп камерой спереди. ОС – Android 7.1 Nougat. Резиз Samsung Galaxy Tab A (2017) будет глобальным, но пока новинка появилась лишь во Вьетнаме, где ее цена составляет $285.
© Антон Печеровый,
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