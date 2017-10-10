Слухи: Рекламные материалы подтвердили спецификации Huawei Mate 10

MForum.ru
10.10.2017,
В сети очередной раз засветился неанонсированный Huawei Mate 10. Источником утечки стала информация из китайского магазина разместившего рекламные материалы новинки, раскрывающие ключевые спецификации устройства.
Согласно рекламного плаката, Huawei Mate 10 будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1080 точек, 20 Мп +23 Мп сдвоенной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Кроме того, Huawei уже подтвердила аппаратную платформу новинки - Mate 10 будет построен на базе чипсета Kirin 970. Выпускаться Huawei Mate 10 будет в трех или четырех вариантах, анонс которых ожидается 16 октября.
© Антон Печеровый,
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