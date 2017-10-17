Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

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Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

17.10.2017, MForum.ru

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Компания Huawei обновила семейство Mate. Новинки относятся к топовому сегменту и построены на базе новейшего чипсета Kirin 970. Отличительная особенность Kirin 970 – использование выделенного нейронного процессора (Neural Processing Unit, NPU), добавляющего элементы искусственного интеллекта.

Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

По заявлению производителя за счет внедрения NRU производительность и энергоэффективность в ряде задач выросла в десятки раз. В частности речь идет об обработке изображений. Система искусственного интеллекта от Huawei умеет самообучаться и открыта для разработчиков сторонних приложений. Kirin 970 включает в себя 8 процессорных ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + четыре ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), графический чипсет Mali-G72 (12 ядер) и сопроцессор i7 отвечающий за работу с сенсорами. Объемы ОЗУ новинок составляют 4/6 Гб, встроенной памяти 64/128 Гб.

Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

Huawei Mate 10 оснащен IPS-экраном диагональю 5,9 дюйма с соотношением сторон 16:9 при разрешении 2560х1440 точек. Mate 10 Pro получил OLED-экран диагональю 6 дюймов и разрешением 2160x1080 точек, что соответствует соотношению сторон 18:9. Экраны обоих устройств поддерживают HDR10.

Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

Основной акцент во время презентации новинок был сделан на внешности. Например, толщина боковых рамок Huawei Mate 10 составляет 2,2 мм, а верхних и нижних – 9,6 и 10,6 мм, соответственно. У Huawei Mate 10 Pro боковые рамки немного толще (3 мм), но верхняя и нижняя компактнее (8,4 и 9,2 мм). Также отметим, что стеклянный корпус Huawei Mate 10 Pro защищен от влаги по стандарту IP67. Huawei Mate 10 будет доступен в 4 цветовых вариантах: черном, золотом, розовом и «мокка». Два последних цвета будут доступны и для Huawei Mate 10 Pro, но вместо черного и золотого для этой модели предлагаются синий и серый варианты.

Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

Следующий ключевой элемент Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro – сдвоенные камеры с оптикой Leica. Технически речь идет о связке из 20 Мп RGB и 12 Мп монохромного сенсоров с апертурой f/1.6. Естественно поддерживаются запись 4К-видео, оптическая стабилизация изображений, все современных технологии фокусировки, гибридный зум, а также технология интеллектуального отслеживания движения. Фронтальная камера – 8 Мп с апертурой f/2.0.

Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально

Емкость аккумулятора Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Charge. Также отметим Bluetooth 4.2 BLE, сканер отпечатка пальца, ИК порт и поддержку двух SIM-карт. ОС «из коробки» - Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Цена Huawei Mate 10 – 699 евро, а Mate 10 Pro – 799 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, phonearena.com

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