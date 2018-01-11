Пресс-релизы: Tele2 приглашает на Tinkoff RosaFest

MForum.ru
11.01.2018,
Москва − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержит масштабный зимний спортивный фестиваль Tinkoff RosaFest, который состоится в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 27 января по 3 февраля. Абоненты Tele2 получат привилегии на фестивале и смогут принять участие в ночном фристайл-шоу профессиональных спортсменов. Гостей Tinkoff RosaFest ждут спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования по джиббингу, фристайл-шоу профессиональных лыжников и сноубордистов, а также интерактивные площадки. Масштабный проект состоится в третий раз и пройдет в формате квеста «Большая игра». Посетители фестиваля будут выполнять различные задания, получать за это баллы и ежедневно обменивать их на ценные призы.
В рамках концепции «Другие правила» Tele2 выступит генеральным партнером Tinkoff RosaFest и сделает пребывание на фестивале еще более увлекательным не только для профессиональных райдеров, но и для тех, кто не занимается зимними видами спорта. Tele2 снимает ограничения и устанавливает «другие» правила, не давая любимым развлечениям заканчиваться. Так, вечеринка сноубордистов длится до самого утра, фристайл-шоу проходит ночью, а 4G-интернет «летает» даже в горах.
У абонентов оператора на Tinkoff RosaFest есть ряд преимуществ. Участники конкурса Tele2 в соцсетях смогут попасть на него бесплатно. С 10 по 19 января нужно сфотографироваться в спортивной экипировке для занятий сноубордом или горными лыжами в необычном месте. Снимок следует выложить в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» или Facebook с двумя хештегами #РозаФестПоДругимПравилам и #Tele2. Итоги конкурса будут подведены 22 января. Автор самой интересной по мнению жюри публикации выиграет поездку в Сочи. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.
Кроме того, все клиенты Tele2 смогут получить в шатре компании на территории Tinkoff RosaFest специальные подарки: удобный рюкзак, термос с безлимитным количеством кофе от SurfCoffee и набор уникальных стикеров. У абонентов есть право приоритетной записи на мастер-классы по фристайлу и фрирайду, а также на тест-драйв новейших моделей сноубордов и лыж. Помимо этого, Tele2 подарит своим клиентам дополнительные баллы в квесте, что увеличит их шансы на победу в «Большой игре».
Tele2 позаботится и об отдыхе гостей, которые не катаются на лыжах и сноуборде. Оператор организует для гостей фестиваля зону дополненной реальности, где с помощью VR-технологий посетители смогут совершить виртуальные спуски с горных вершин. При этом новички смогут испытать эмоции реальных сноубордистов и лыжников. При создании программы использовались видеоматериалы, снятые райдерами во время экстремальных спусков.
Кроме того, на площадке проведения фестиваля участникам и гостям будет открыт бесплатный Wi-Fi-доступ на базе мобильного 4G-интернета Tele2. В зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для отдыха, а также модули для подзарядки мобильных устройств.
29 января состоится фристайл-шоу при поддержке Tele2. Перед гостями фестиваля выступят 16 профессиональных спортсменов и продемонстрируют свое мастерство в джиббинге − скольжении по специально подготовленным фигурам и демонстрации различных акробатических трюков и элементов. Tele2 проведет прямую трансляцию вечеринки для гостей Tinkoff RosaFest благодаря скоростному 4G-интернету, который доступен на территории всего курорта «Роза Хутор».
По случаю закрытия фестиваля Tele2 организует вечеринку в Sky Club, которая состоится 2 февраля в 22:00. В этот же вечер подъемники будут работать по «другим» правилам − до 4 часов утра.
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