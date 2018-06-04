Тарифы: Tele2 подготовила "футбольные" тарифы

04.06.2018, MForum.ru

В отличие от "МегаФон" и "Билайн" в Tele2 представили сразу два тарифа для болельщиков ЧМ2018, вдобавок выбрав для них русскоязычные названия "Гол"и "Супер Гол".

Предложения включают возможность международных и междугородних звонков, и, конечно, мобильного интернета.

Тариф "Гол" обещает за абонентскую плату $20 за две недели ($40 или 2520 руб. за месяц) 15 минут международных вызовов и 100 минут на все номера России. Также в предоплату входит 10 ГБ трафика.

"Супер Гол" за $30 в месяц (1890 руб.) включает 30 минут для звонков за рубеж и 200 минут на любые российские номера. В пакет входит до 20 ГБ интернет-трафика.

Входящие бесплатны и не расходуют включенные в пакет минуты. Мобильный трафик в рамках пакета расходуется, независимо от того, где находится пользователь. Кроме того, бесплатен доступ к сайту Welcome2018.com.

Информационная поддержка предоставляется на английском и китайском языках. Обратиться в центр поддержки болельщиков можно, позвонив по бесплатному номеру 88007757688.

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