Тарифы: Tele2 подготовила "футбольные" тарифы

MForum.ru
04.06.2018,
В отличие от "МегаФон" и "Билайн" в Tele2 представили сразу два тарифа для болельщиков ЧМ2018, вдобавок выбрав для них русскоязычные названия "Гол"и "Супер Гол".
Предложения включают возможность международных и междугородних звонков, и, конечно, мобильного интернета.
Тариф "Гол" обещает за абонентскую плату $20 за две недели ($40 или 2520 руб. за месяц) 15 минут международных вызовов и 100 минут на все номера России. Также в предоплату входит 10 ГБ трафика.
"Супер Гол" за $30 в месяц (1890 руб.) включает 30 минут для звонков за рубеж и 200 минут на любые российские номера. В пакет входит до 20 ГБ интернет-трафика.
Входящие бесплатны и не расходуют включенные в пакет минуты. Мобильный трафик в рамках пакета расходуется, независимо от того, где находится пользователь. Кроме того, бесплатен доступ к сайту Welcome2018.com.
Информационная поддержка предоставляется на английском и китайском языках. Обратиться в центр поддержки болельщиков можно, позвонив по бесплатному номеру 88007757688.
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