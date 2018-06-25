Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России

MForum.ru
25.06.2018,
Римейк культового телефона из «Матрицы» появился на российском рынке. Напомню, анонс Nokia 8110 4G состоялся в феврале текущего года, а в начале лета он начал появляться на прилавках. Аппарат позиционируется как устройство для «ярких личностей».
В нашей стране Nokia 8110 4G оценен в 5 990 рублей, что в целом соответствует европейской цене в 80-90 евро. В активе Nokia 8110 4G присутствуют поддержка 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек), 2 Мп тыловая камера, аккумулятор емкостью 1500 мАч и мобильная платформа Qualcomm 205. Объем ОЗУ составляет 512 Мб, встроенной памяти – 4 Гб. Из программных особенностей отметим поддержку Google Карты и Google Ассистента. Приобрести Nokia 8110 4G в России можно в черном и желтом цветах.
© Антон Печеровый,
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