Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России

25.06.2018, MForum.ru

Римейк культового телефона из «Матрицы» появился на российском рынке. Напомню, анонс Nokia 8110 4G состоялся в феврале текущего года, а в начале лета он начал появляться на прилавках. Аппарат позиционируется как устройство для «ярких личностей».

В нашей стране Nokia 8110 4G оценен в 5 990 рублей, что в целом соответствует европейской цене в 80-90 евро. В активе Nokia 8110 4G присутствуют поддержка 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек), 2 Мп тыловая камера, аккумулятор емкостью 1500 мАч и мобильная платформа Qualcomm 205. Объем ОЗУ составляет 512 Мб, встроенной памяти – 4 Гб. Из программных особенностей отметим поддержку Google Карты и Google Ассистента. Приобрести Nokia 8110 4G в России можно в черном и желтом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.com

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