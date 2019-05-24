Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств

24.05.2019, MForum.ru

За последние пару лет KaiOS произвела революцию на рынке фичефонов, дополнив их некоторыми функциями, традиционно предназначенными для смартфонов. Это третья по популярности мобильная операционная система в мире. По заявлению разработчиков она ориентирована на миллиард пользователей.

В прошлом году Google вложил в нее 22 миллиона долларов и добавил в нее свои приложения Search, Maps и Assistant. Теперь TCL и Google объявили о новых инвестициях в размере 50 миллионов долларов, которые позволят KaiOS выйти на новые рынки. В 2018 году KaiOS продемонстрировала впечатляющий рост благодаря успешному запуску в Африке и стратегическому партнерству с такими компаниями, как Google, Facebook и Qualcomm. Исследователи предполагают, что к 2022 году сегмент функциональных телефонов станет рынком с оборотом в 28 миллиардов долларов. Примерами того, на что способна KaiOS, являются телефоны подобные Nokia 8110 4G. Возможности этой ОС предлагают множество функций с приложениями HTML 5 и 4G, GPS и NFC. С поддержкой Google мы можем ожидать, что на KaiOS обратят свое внимание и разработчики популярных приложений.