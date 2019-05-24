Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств

MForum.ru

Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств

24.05.2019, MForum.ru

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За последние пару лет KaiOS произвела революцию на рынке фичефонов, дополнив их некоторыми функциями, традиционно предназначенными для смартфонов. Это третья по популярности мобильная операционная система в мире. По заявлению разработчиков она ориентирована на миллиард пользователей.

Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств

В прошлом году Google вложил в нее 22 миллиона долларов и добавил в нее свои приложения Search, Maps и Assistant. Теперь TCL и Google объявили о новых инвестициях в размере 50 миллионов долларов, которые позволят KaiOS выйти на новые рынки. В 2018 году KaiOS продемонстрировала впечатляющий рост благодаря успешному запуску в Африке и стратегическому партнерству с такими компаниями, как Google, Facebook и Qualcomm. Исследователи предполагают, что к 2022 году сегмент функциональных телефонов станет рынком с оборотом в 28 миллиардов долларов. Примерами того, на что способна KaiOS, являются телефоны подобные Nokia 8110 4G. Возможности этой ОС предлагают множество функций с приложениями HTML 5 и 4G, GPS и NFC. С поддержкой Google мы можем ожидать, что на KaiOS обратят свое внимание и разработчики популярных приложений.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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