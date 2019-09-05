IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается

05.09.2019, MForum.ru

В рамках IFA 2019 состоялся официальный анонс телефона Nokia 2720 Flip. Новинка представляет собой классическую раскладушку в современной интерпретации. В активе Nokia 2720 Flip присутствует поддержка 4G-сетей, Google Ассистент и WhatsApp. Программная основа аппарата – KaiOS.

Среди спецификаций Nokia 2720 Flip присутствуют 2,8-дюймовый основной экран разрешением 240х320 точек, 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек на внешней стороне устройства, чипсет Qualcomm 205, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти, 2 Мп тыловая камера со вспышкой, Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11b/g/n) и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Из прочего отметим выделенную кнопку SOS. Купить Nokia 2720 Flip в черном и сером цветах можно за 89 евро. Старт продаж уже в текущем месяце.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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